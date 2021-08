Kitzingen vor 57 Minuten

Kleine Gärtner

Im Zuge des Verpflegungscoachings Kita-Verpflegung, durch das Landesamt für Landwirtschaft, Ernährung und Forsten, entstand bei den Kindern des Kindergartens St. Vinzenz in Kitzingen der Wunsch, Gemüse für die Frischküche anzubauen. Die Firma Haag aus Marktsteft spendete die Materialien und deren Zuschnitt. Wir freuen uns sehr, dass wir den Eigenanbau so schnell umsetzen konnten. Im Frühjahr wurden dafür Setzlinge vorgezogen und mit den Kindern dann in die Beete gesetzt. Seitdem werden die Pflanzen gehegt und gepflegt. Ganz stolz ernten die Kinder, mit den Mitarbeitern, die Zucchini, Gurken und Co. Nachhaltigkeit, Regionalität und Biologischer Anbau können so noch viel besser umgesetzt werden.