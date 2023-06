Kitzinger Tafel lädt gesamte Bevölkerung zu Fest am Samstag ein

Wie die Stadt Kitzingen berichtet, ist vor 20 Jahren die Kitzinger Tafel gegründet worden. Grund genug zum Feiern: Am Samstag, 10. Juni, ist die gesamte Bevölkerung in den Bauhof der Stadt Kitzingen in der Äußeren Sulzfelder Straße eingeladen.

Von 13 bis 17 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen, alkoholfreie Getränken und ein Glücksrad. Die Kinder können sich beim Kinderschminken, Basteln und Torwandschießen vergnügen. Zur musikalischen Unterhaltung spielen „The Hemlocks“ auf.

Die Kitzinger Tafel wurde 2003 von 13 Bürgern auf Veranlassung von Pauline Schmerl und Erika Möhres-Moser gegründet. Am damaligen Ziel hat sich bis heute nichts verändert: Überzählige Lebensmittel sammeln und an Bedürftige weitergeben. Als Partner wurden Bäckereien, Supermärkte, lokale Erzeuger, Gaststätten und Kantinen gewonnen.

Bei der ersten Ausgabe kamen bis zu 60 Bedürftige. Heute profitieren rund 750 Menschen von dem Engagement der Ehrenamtlichen, die zudem rund 70 ukrainische Familien versorgen.

Die Ausgabe der Lebensmittel erfolgt im Erdgeschoss des Bauhofes. Die Stadt Kitzingen stellt die Räumlichkeiten kostenlos zur Verfügung.