"Ein ganzer Stadtteil verwandelt sich in einen lebendigen Flohmarkt." Wie die Stadt Kitzingen erklärt, steckt diese Vision hinter dem Nachbarschaftsflohmarkt in der Kitzinger Siedlung, der heuer zum zweiten Mal stattfindet. Am Sonntag, 7. Mai, sind alle Siedler aufgerufen, in ihren Einfahrten und Garagenhöfen gebrauchte Möbel, Deko-Artikel, Bilder oder vieles mehr anzubieten, das nicht mehr gebraucht, aber noch einen gewissen Charme hat.

Den Lageplan der Teilnehmer gibt es am Stadtteilzentrum, wo auch weitere Stände aufgebaut sind. Dort werden die Flaneure und Bummler auch kulinarisch verwöhnt. Mitglieder des SieNet e.V. werden dort Speisen und Getränke anbieten. In der Tannenbergstraße 25 gibt es ebenfalls ein kulinarisches Angebot, präsentiert von den Lebenshilfe Wohnstätten.

„Letztes Jahr war der Flohmarkt schon sehr erfolgreich“, erinnert Organisatorin Caroline Wirsing vom Stadtteilzentrum. Sie hofft auf einen trockenen und schönen Tag und ruft alle Siedler auf, sich bis spätestens 2. Mai anzumelden und Werbung für das Gemeinschaftsprojekt Nachbarschaftsflohmarkt zu machen.

Anmeldung per Email an stz@stadt-kitzingen.de oder per Tel. 09321/38231110

Vorschaubild: © Th G / pixabay.com (Symbolbild)