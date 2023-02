Wie die Stadt Kitzingen berichtet, werde es ab dem 14. Februar eine neue Möglichkeit zur Begegnung in Kitzingen geben. Eine Chance, miteinander ins Gespräch zu kommen und dabei viele wertvolle Informationen zu erhalten.

Unter dem Motto „Begegnungscafé“ laden die Stadt Kitzingen, das Mehrgenerationenhaus, das Koordinierungszentrum Bürgerschaftliches Engagement WirKt und die Integrationslotsin des Landratsamtes zu mehreren Treffen in den Rathauskeller ein. „Jeder ist willkommen“, betont Bürgermeisterin Astrid Glos.

Das Begegnungscafé ist eine Erweiterung des Internationalen Frauentreffs vom Arbeitskreis Asyl, der während der Corona-Zeit ruhen musste. Die Beteiligten waren sich einig, die einst regelmäßigen Treffen wieder aufleben zu lassen. „Aber unter anderen Vorzeichen“, wie Tanja Kraev vom Mehrgenerationenhaus erklärt. Kitzinger Bürgerinnen und Bürger sollen beim Begegnungscafé genauso angesprochen werden wie Menschen mit Migrationshintergrund. Männer genauso wie Frauen.

„Und wir wollen ein bestimmtes Thema in den Mittelpunkt eines jeden Treffens stellen“, betont Maria Ring von WirKT. „Bereits seit längerer Zeit erbaten die Frauen vom Frauentreff kleine Beiträge zu interessanten und hilfreichen Themen, ohne großes Essensangebot, einfach bei Kaffee und Tee“, erinnert Astrid Glos. Am Dienstag, 14. Februar, wird es um das Thema Hausapotheke gehen, am 18. April um das Thema „Energie.“ Im Juli steht eine Kräuterführung auf dem Programm, im Oktober der Bereich „Pflege.“ Den Abschluss des Jahres bildet der Themenkomplex „Rund ums Wohnen“ im November.

Die Veranstaltungen finden – mit Ausnahme der Kräuterführung – jeweils ab 9.30 Uhr im Rathauskeller statt. Vorgesehen sind rund ein bis zwei Stunden.

„Der Austausch im Anschluss an die Vorträge und Präsentationen ist uns dabei aber ganz wichtig“, betont die Integrationslotsin des Landratsamtes, Bernadette Hupp. Ein Eintritt wird nicht verlangt, eine Spendenbox steht bereit. Warme und kalte Getränke sollen angeboten werden. Flyer liegen aus.