Kitzingen vor 1 Stunde

Veranstaltung

Kitzinger Winterfest "Sternenzauber" findet in Kürze statt: Veranstalter verspricht vielfältiges Programm

In wenigen Tagen findet in der Kitzinger Siedlung das Winterfest "Sternenzauber" 2022 statt. Die Besucher erwartet eine Vielzahl an Aktivitäten.