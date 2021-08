Insgesamt zwölf Tafeln hat die Stadtverwaltung ausgetauscht. "Das war dringend nötig", sagt Vanessa Feineis, die Leiterin der Touristinfo in Kitzingen. Denn die alten Schilder waren schon über zehn Jahre alt, die Infos dementsprechend veraltet, und dem neuen Corporate Design der Stadt haben sie auch nicht mehr entsprochen. Einige waren sogar "zerstört und nicht mehr schön anzusehen", so Feineis.

Die neuen Schilder zieren nicht nur Hinweise zu den Sehenswürdigkeiten, sondern auch Kontaktdaten von Hotels, Winzern und die Logos der lokalen Direktvermarkter. In Zeiten von Instagram & Co. wird auch auf die Social-Media-Kanäle der Stadt verwiesen, "damit uns Touristen und Besucher auch in den Sozialen Netwerken folgen können", sagt Feineis.

Neue Tafeln entlang der B 8 und der St 2271

Die drei großen Tafeln stehen an den Ortseingängen entlang der B8 und der Staatsstraße 2271. Auf ihnen stehen alle Informationen nun auch auf Englisch. Neu sind auch die Kitzinger Fotomotive darauf.

Innerorts wurden die neun Stadtpläne am Falterturm, Schwalbenhof, Bahnhofsplatz, Bleichwasen Nord sowie vor der Touristinfo in der Schrannenstraße ausgetauscht sowie an den Parkhäusern Alte Poststraße und Feuerwehr und an den Parkplätzen Altes Krankenhaus und Mainufer Süd/ Busparkplatz.