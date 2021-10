Kitzingen vor 1 Stunde

Kitzingen: Sechste Tour de Müll erneut mit Rekordbeteiligung

Die Erfolgsgeschichte der Tour de Müll im Kreis Kitzingen geht weiter: Seit 2011 fand in diesem Jahr die nunmehr sechste gemeinschaftliche Sammelaktion, zu der Kreisjugendring und die Kommunale Abfallwirtschaft vom Landratsamt Kitzingen eingeladen haben, wie es in einer Pressemitteilung des Landratsamts heißt. In 26 Gemeinden im gesamten Landkreis verteilt haben die Gruppen wieder alle Kräfte mobilisiert, um die Felder und Flure vom 1. bis zum 9. Oktober von Unrat aller Art zu befreien. Zum Abschluss der einwöchigen Kampagne lud Landrätin und Schirmherrin Tamara Bischof zu einem Abschlusstreffen in den Kitzinger Wertstoffhof ein.