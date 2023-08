Kitzingen: Neubau des Tierheims rückt näher - nun auch Baugenehmigung in der Tasche

Große Freude bei Sharon Hawkins und allen Mitgliedern des Kitzinger Tierschutzvereins: Wie die Stadt Kitzingen mitteilt, konnte die Genehmigung für den Bau eines neuen Tierheims in der Großlangheimer Straße am Montag, 7. August, im Kitzinger Rathaus überreicht werden.

In der Mitgliederversammlung am 25. August soll nun der Auftrag an den Vorstand vergeben werden, den Architekten mit den weiteren Planungen zu betrauen.

Sharon Hawkins ist zuversichtlich, dass der Spatenstich Anfang des kommenden Jahres erfolgen kann. „Vielleicht sogar noch im Dezember dieses Jahres.“

Rund 3,3 Millionen Euro soll der Neubau kosten, ein Förderantrag über 100 000 beim Freistaat ist eingereicht. Läuft alles nach Plan, soll der Einzug im Herbst 2024 erfolgen.

Die Maßnahme ist nötig geworden, weil das alte Tierheim in der Kaltensondheimer Straße auf unterhöhltem Grund gebaut worden ist. Das Bergamt Nordbayern hat bei Untersuchungen darauf hingewiesen, dass ein Umzug in absehbarer Zeit zu erfolgen hat.