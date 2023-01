Endlich konnte man wieder in viele strahlende Augen beim Faschingsempfang 2023 im Landratsamt Kitzingen schauen. Landrätin Tamara Bischof hatte die Faschingsvereine aus dem Landkreis Kitzingen nach einer zweijährigen Zwangspause durch Corona wieder im großen Sitzungssaal begrüßen dürfen – und die Stimmung war dementsprechend bestens. Über 100 Gäste folgten der Einladung der Landrätin und standen pünktlich um 18.11 Uhr bereit, um die nächste "Faschingssause" zu starten.

„Ich freue mich sehr, dass wir diese Tradition nun endlich wiederaufnehmen können. Es ist sehr wichtig, dass auch dieser Kulturbrauch in unserem Landkreis erhalten bleibt. Deshalb ist es schön, zu sehen, dass so viele Vereine heute Abend zu uns gekommen sind“, freut sich Landrätin Tamara Bischof über die rege Teilnahme der Vereine.

Präsidenten, Vorstände, Elferräte und Abordnungen der Vereine aus Kitzingen, Sulzfeld, Albertshofen, Iphofen, Wiesentheid, Obervolkach, Laub, Seinsheim, Dettelbach und Kirchschönbach waren zugegen und natürlich auch eine Delegation vom Fastnacht-Verband Franken e.V., in Begleitung von ihrem Präsidenten Marco Anderlik.

Wie immer haben sich die Vereine auch am Rahmenprogramm für den Faschingsempfang beteiligt. Von Büttenreden bis hin zu Gardetänzen wurde ein Programm von über zwei Stunden auf die Beine gestellt. Die Tanzmariechen Viktoria Thaler (Karnevalsvereinigung Obervolkach), Lea Vollmeyer (KoKaGe Wiesentheid) und Mila Hauke (Höpper-Elfer) heizten das Publikum richtig ein. Zwischendurch durfte Sandro Hönnl zeigen, was es heißt, eine Kinder-Büttenrede mit Witz und Finesse zu präsentieren, und natürlich durften auch die Gardetänze von der Narrengilde Grün-Weiß Laub, des Kegel- und Karnevalclub Sulzfeld (Lollipops) und der Kitzinger Karnevalsgesellschaft e.V. nicht fehlen.

Agnes Roth, Peter Gräb sowie das Duo Carre und Caro sorgten mit Ihren Büttenreden ebenfalls für einige Lacher am Abend. Zwischendurch durfte das Trio der Schwarzier-Buam die Gesellschaft anheizen, sodass fröhlich geschunkelt und getanzt wurde.

All diese Beiträge bescherten allen Beteiligten abermals einen tollen und unvergesslichen Narrenabend. Genau deshalb ist es auch ein großes Anliegen der Landrätin, diesen Empfang als Wertschätzung für die zahlreichen Ehrenamtlichen, die sich in der Faschingszeit und über das Jahr hinweg engagiert haben, zu veranstalten.

Folglich gehörten die letzten Worte am Ende des Abends der Gastgeberin Tamara Bischof, in welchen noch die Freude über die gelungenen Darbietungen mitschwang „Vielen herzlichen Dank an alle und ich freue mich bereits auf den nächsten Empfang - Helau!“