Wie die Stadt Kitzingen erklärt, verspreche das neue Programm beste Unterhaltung bis Ende Mai. Konzerte, Lesungen, Theater-Vorstellungen, Kabarett und Multivisionen werden in der Alten Synagoge zu sehen sein. Ein sicht- und hörbares Zeichen: In Kitzingen ist viel geboten.

Isabelle Schön und Daniela Schneider vom Team der Alten Synagoge hätten wieder ein sehenswertes Kulturprogramm auf die Beine gestellt. Für Liebhaber von Blues-, Jazz- oder Soul-Musik gibt es ebenso Angebote wie für die Fans von Irish-Folk. „Wir wollen den Kitzingern und allen Gästen ein abwechslungsreiches Programm bieten“, formuliert Isabelle Schön ihren Anspruch. Mit dem Frühjahrsprogramm, das im Rathaus mit all seinen Kultureinrichtungen ausliegt, ist das gelungen.

Zu den Höhepunkten gehört der Auftritt der Blues-Legende Paul Millns, der mit seiner Band am 11. Februar zu hören ist. Zum Internationalen Frauentag (6. März) wird Kabarettistin Birgit Süß in der Synagoge auftreten, im Rahmen der Sprachwoche ist am 6. Mai die multinationale Theatergruppe „ETCETERA“ zu sehen. Im März gibt es drei Konzerte, die fast die ganze Bandbreite musikalischer Genres abdecken. Von Chansons, Pop, Soul, Hot Swing und Gypsy Jazz reicht die Angebotspalette bis hin zu Hip Hop. „Wir wollen möglichst alle Altersgruppen mit unserem Programm ansprechen“, betont Isabelle Schön.

Bei den Multivisionen geht es am 12. Februar mit dem ehemaligen Förster Gerald Klamer 6000 Kilometer quer durch Deutschland. Der Fokus seiner Berichterstattung liegt auf dem Wald und seiner Zukunft.

Am 12. März nehmen Anita Burgholzer und Andreas Hübl die Zuschauer mit auf ihren Weg durch das wilde Herz Nordamerikas, die Rocky Mountains.

In Zusammenarbeit mit dem Kulturreferat der Stadt Kitzingen wird ein Urgestein der Radio-Szene am 15. März von seinen Begegnungen mit internationalen Stars wie Lionel Richie, James Brown, Diana Ross oder Prince berichten. Moderator Fritz Egner ist auch heute noch jeden Freitag auf Bayern 1 zu hören. In die Alte Synagoge bringt er nicht nur viele Anekdoten, sondern auch einige seiner Lieblingshits mit.

Aufgepasst: Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr, und nicht wie angekündigt um 20 Uhr.

Veranstaltungen der Vhs und des Fördervereins Ehemalige Synagoge Kitzingen am Main e.V. ergänzen das umfangreiche Angebot, das unter www.stadt-kitzingen.de/kultur/alte-synagoge einsehbar ist.

Karten gibt es unter Tel. 09321/20-8888 sowie 60 Minuten vor Beginn an der Abendkasse. Online können Karten unter https://s-access.eu/kitingen/ bestellt werden.

Weitere Infos gibt es unter Tel. 09321/20-1922 oder Email: altesynagoge@stadt-kitzingen.de