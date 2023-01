Am 11. Februar dreht sich bei der Kinderakademie alles um den heimischen „Baumeister des Wassers“, den Biber. Das teilt der Landkreis Kitzingen in einer Pressemitteilung mit. So ist sein Fell mit ca. 20.000 Haaren auf einem Quadratzentimeter besonders dicht und schützt ihn somit sehr gut vor Nässe und Kälte. Viele weitere interessante Fakten wird Biberberater Klaus Petter im Rahmen der Vorlesung vorstellen. Natürlich braucht nicht der Biber seine Beratung, sondern die Menschen. So wird der Biberberater beispielsweise hinzugezogen, wenn das geschützte Tier mit seinem Biberdamm einen Bach aufstaut und damit die benachbarten Felder und Wiesen unter Wasser setzt. Dann wird vor Ort nach einer machbaren Lösung für Mensch und Tier gesucht.

Dozent: Klaus Petter, Biberberater

Samstag, 11.02.2023, 10.30 - 11.15 Uhr Alte Synagoge Kitzingen

Eine musikalische Sinnesreise mit dem Titel „Mit den Ohren sehen und mit den Augen hören“ schließt dann das Wintersemester der Kinderakademie ab. Der Pianist Rudolf Ramming lehrt an der Hochschule für Musik in Würzburg und ist tritt regelmäßig mit verschiedenen Orchestern und Ensembles sowie auch als Solist auf. Im Rahmen der Kinderakademie Kitzinger Land hat er die jungen Studierenden bereits zwei Mal auf eine musikalische Entdeckungsreise mitgenommen – die Buben und Mädchen dürfen sich wieder auf ein interessantes Programm freuen!

Dozent: Prof. Rudolf Ramming Samstag, 18.03.2022, 10.30 - 11.15 Uhr Alte Synagoge Kitzingen

Für die Kinderakademie ist eine Anmeldung erforderlich, die Teilnahme ist aber kostenfrei.

Im Internet ist jeweils in der Woche vor dem Vorlesungssamstag unter www.kitzingen.de/aktuell ein entsprechendes Formular freigeschaltet. Alternativ ist auch eine telefonische Anmeldung unter 09321 / 928 1104 möglich. Das Angebot richtet sich an Kinder im Grundschulalter aus dem gesamten Landkreis!

Interessierte Eltern werden gerne in den Mailverteiler aufgenommen und erhalten dann rechtzeitig vor den Vorlesungen eine Erinnerung. Dafür reicht eine Mail an das Kinderakademie-Team unter: lag-ziel@kitzingen.de.

Vorschaubild: © svklimkin/Pixabay (Symbolbild)