Kitzingen: Gärtner lassen Kitzingen erblühen - und geben wertvolle Tipps für den heimischen Garten

Der Frühling ist nun auch sichtbar in Kitzingen angekommen, wie die Stadt jetzt mitteilt.

Die Stadtgärtner haben pünktlich zum Frühlingsbeginn fast 10 000 Pflanzen im Stadtgebiet gepflanzt. Niklas Pobel war mit vier seiner Kollegen vor allem am Platz der Partnerstädte, am Königsplatz, vor dem Alten Friedhof und gegenüber, vor dem Falterturm zugange. „Wir haben ein bisschen mehr als in den Vorjahren gepflanzt“, erklärt der stellvertretende Leiter der Stadtgärtnerei. Besonderen Wert haben die Stadtgärtner auf eine möglichst große Vielfalt und Robustheit der Pflanzen gelegt. „Gerade bei den Stiefmütterchen gibt es neue Züchtungen, die auch mal größere Temperaturschwankungen aushalten“, so Pobel.

Rund 8000 Stiefmütterchen, etwa 1500 Goldlack und etwas mehr als 1000 weitere Zwiebelpflanzen sind Anfang dieser Woche in die Beete gepflanzt worden – darunter eine dreifarbige Pflanze, die die Aufmerksamkeit der Passanten ganz besonders auf sich ziehen dürfte. „Wir werden bei der Arbeit immer wieder von Bürgern angesprochen worden“, freut sich Pobel. Tenor: Schön, dass die Stadt nun wieder bunter aussieht. Bis Anfang Mai werden die Frühlingspflanzen das Bild der Stadt prägen, nach den Eisheiligen werden Niklas Pobel und seine Kollegen erneut tätig und den Sommerflor ausbringen.

Tipps der Kitzinger Stadtgärtner: