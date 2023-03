Wie die Stadt Kitzingen erklärt, sind Andi Bachmann und Ralph Thiergärtner in diesen Tagen in besonderer Mission im Stadtgebiet unterwegs.

Die beiden Bauhof-Mitarbeiter reinigen die großen Brunnen in der Innenstadt und in Etwashausen und streichen die Innen- und Außenwände mit frischer Farbe an.

„Nach einem Jahr ist der Lack jedes Mal wieder aufs Neue ab“, sagt Andi Bachmann und grinst.

Neben dem Kiliansbrunnen und dem Brunnen am Platz der Partnerstädte streichen die beiden auch den Brunnen an der Kreuzkappelle und am Barthelsturm in Etwashausen Frühjahr für Frühjahr neu an.

Schlossermeister Norbert Muther überprüft derweil die Leitungen aller zwölf Brunnen, die in Kitzingen mit seinen Stadt- und Ortsteilen noch laufen.

Spätestens Ende März soll überall dort das Wasser wieder sprudeln.