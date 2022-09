In der Kelterei des Obst- und Gartenbauvereins Kleinlangheim startet am Samstag, 10. September, die Keltersaison. Wer sich aus seinen Äpfeln Saft pressen lassen will, muss sich laut einer entsprechenden Pressemitteilung bei Familie Weinmann anmelden. Die Äpfel können entweder lose auf einem Anhänger oder in Kisten und Säcken bei der Kelterhalle in Kleinlangheim, Bahnhofstraße 69, abgegeben werden.

Sie werden gewaschen, anschließend in einem Schnitzelwerk zerkleinert und auf eine Siebbandpresse befördert. Der ausgepresste Apfelsaft fließt in eine Wanne. Von hier aus kann der Saft zum Mosten direkt entnommen beziehungsweise in einen Behälter abgepumpt werden. Über einen Durchlauferhitzer wird der Saft konserviert, anschließend zu den Abfüllanlagen für die Liter-Flaschen oder die Fünf-Liter-Bag-in-Box gepumpt und sofort luftdicht verschlossen.

Anmeldung ab sofort montags bis mittwochs von 18 bis 20 Uhr unter Tel.: (09325) 6857.