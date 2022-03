Dettelbach vor 17 Minuten

Kellerbrand in Dettelbach

Zu einem Brand in einem Wohnhaus kam es nach Angaben der Polizei am Donnerstagnachmittag am Hohenstein in Dettelbach. Ein Bewohner des Einfamilienhauses bemerkte im Keller eine Rauchentwicklung und verständigte daraufhin den Notruf.