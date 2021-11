Nach dem Weihnachtslockdown von 2020 mit Absage aller Weihnachtsmärkte, der Schließung des Einzelhandels und der Gastronomie war man im Oktober 2021 noch bester Hoffnung, mit dem vorliegenden Rahmenkonzept der Staatsregierung den Kitzinger Weihnachtsmarkt mit weihnachtlichem Treffpunkt in diesem Jahr wieder durchführen zu können.

Doch nun wurden mit der generellen Absage der bayerischen Weihnachtsmärkte Fakten geschaffen, deshalb können auch die Lauben auf dem Marktplatz für den rein gastronomischen weihnachtlichen Treffpunkt nicht aufgebaut werden, wie die Stadt Kitzingen in einem Presseschreiben mitteilt.

Trotzdem gebe es auch gute Nachrichten. Nachdem die Gastronomie mit einer 2G-Regel nach wie vor geöffnet haben darf, erteilt die Stadt Kitzingen den Gastronomen eine Ausnahmegenehmigung zur Nutzung der Außenflächen. Somit können diese auch während der Adventszeit im Rahmen der bestehenden Regeln zumindest für etwas weihnachtlichen Flair auf dem geschmückten Marktplatz sorgen. Diejenigen, die ihre Fläche nutzen möchten, müssen einen formlosen Antrag beim Rechts- und Ordnungsamt stellen. Hierfür werden keine zusätzlichen Gebühren erhoben.

Und obwohl es wieder keinen Markt geben wird, so können sich die Bürgerinnen und Bürger zumindest wieder an der beleuchteten Innenstadt, mit der größten Adventskerze Bayerns, erfreuen, die einen Lichtblick in dieser Zeit gebe. Symbolisch wird die Kerze erstmals am Freitagabend mit einer Videobotschaft erleuchtet, welche über die Webseite www.stadt-kitzingen.de zu sehen ist.

Außerdem wird es das erste Mal einen Krippenweg mit dem Titel "Sehnsucht nach dem Licht" durch die Kitzinger Innenstadt geben. Im bewährten Schaufenster-Galerie-Format (bekannt von World-Press-Photo und Unicef) zeigen Krippenbauer, Privatleute, Kindergärten und Kirchen ihre Krippen. Das ursprünglich geplante Rahmenprogramm muss aber entfallen.