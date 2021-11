Markt Einersheim vor 12 Minuten

Kein Adventskonzert in St. Matthäus

Das für Sonntag, 28. November, 17 Uhr, geplante Konzert in der St. Matthäuskirche in Markt Einersheim mit Martin Rothe (Violine) und Regine Schlereth an der Orgel entfällt aufgrund steigender Corona-Zahlen. Dies teilt Dekanatskantorin Marianne Schmidt mit.