Zum "Karriere-Informationstag" (KIT) lud das Egbert-Gymnasium seine Elftklässler auch in diesem Jahr ein. Insgesamt 20 Experten gaben dabei einen Einblick in ihr Berufsleben, wobei sich die Schüler auf vier virtuelle Räume verteilen konnten und fünfmal hintereinander die Wahl hatten, in welches Berufsfeld sie blicken wollten. Vom Ingenieurwesen über Chemie bis hin zur Medizin, von der Betriebswirtschaft über Jura bis hin zur Landwirtschaft wurde eine große Bandbreite der verschiedenen Berufe abgedeckt. Dabei zeigte sich, dass gerade duale Studiengänge für die Schüler eine große Faszination aufweisen, weil man parallel zum Studium auch schon Geld verdienen kann und von Anfang an die Verbindung zur Praxis erfährt. Mit Erstaunen nahmen die Schüler wahr, dass manche Schweinfurter Unternehmen gerade für diese dualen Studiengänge händeringend Bewerber suchen.

Aber auch die Abtei Münsterschwarzach stellte sich als Arbeitgeber vor, was Schulseelsorger Bruder Melchior übernahm. Beratungslehrerin Karin Illner hatte die Veranstaltung in Zusammenarbeit mit dem Elternbeirat organisiert. In den Seminaren zur Berufsorientierung war der "KIT" intensiv vorbereitet worden: Berufsberater Ronny Lamprecht von der Bundesagentur für Arbeit hatte die Schüler in Einzel- und Gruppenberatungen mit den beruflichen Möglichkeiten vertraut gemacht.

Von: Reinhard Klos (Mitarbeiter in der Schulleitung, Egbert-Gymnasium Münsterschwarzach)