Schernau aktualisiert vor 10 Minuten

Jugendfeuerwehrler beweisen ihr Können

Acht Nachwuchskräfte der Feuerwehr Schernau mussten unter den aufmerksamen Augen unseres neuen Kreisbrandrats Dirk Albrecht, Kreisbrandinspektor Patrick Stein und Kreisbrandmeister Michael Sturm zeigen, was sie in fast einem Jahr im Rahmen der MTA-Ausbildung (Basis) theoretisch und praktisch gelernt haben. Der Weg bis dahin war aufgrund der Corona-Einschränkungen nicht immer einfach, so wurde ein Teil der Schulungen über Distanzunterricht gehalten, des Weiteren musste bei Präsenzveranstaltungen immer darauf geachtet werden, dass die Hygienevorschriften eingehalten wurden. Im Rahmen der Prüfung mussten die Nachwuchsfeuerwehrleute zunächst ihr theoretisches Wissen unter Beweis stellen, danach folgte der praktische Teil, wobei verschiedene Aufgaben, wie zum Beispiel das Setzen eines Unterflurhydranten, das Aufbauen von Schlauchbrücken, oder aber das richtige Funken, abgearbeitet werden mussten. Diese Basis Ausbildung bildet das Fundament für den weiteren Weg der jungen Feuerwehrkräfte und hilft ihnen, sich ihren Aufgaben souverän zu stellen. Von nun an dürfen sie an Einsätzen teilnehmen und weitere Fort- und Ausbildungen im Feuerwehrwesen besuchen. Wir gratulieren allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern zur bestandenen Prüfung! Unser Dank geht auch an alle Ausbilder und natürlich an die Prüfer, die sich die Zeit für unseren Nachwuchs genommen haben.