Zweimal kam es am Mittwochnachmittag beim Ausparken zu Unfällen.

Einmal parkte ein 18-jähriger Fahranfänger mit seinem Pkw in der Scheinfelder Straße in Geiselwind rückwärts aus einen Parkplatz. Aus Unachtsamkeit stieß er dabei gegen einen gegenüber parkenden Mercedes. Dieser wurde an der hinteren Stoßstange beschädigt. Es entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro.

Ebenfalls am Mittwochnachmittag ereignete sich im Seelein in Volkach auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes ein Verkehrsunfall. Ein 58-Jähriger stieß mit seinem Pkw aus Unachtsamkeit beim Ausparken gegen einen dahinter parkenden Mercedes. Dieser wurde an der linken hinteren Fahrzeugseite beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 3000 Euro, wie die Polizei mitteilt.