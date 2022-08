Kitzingen vor 42 Minuten

Jahreshauptversammlung der Naturfreunde Kitzingen

Die NaturFreunde Kitzingen hatten zur Mitgliederversammlung ins TSV Sportheim in Kitzingen-Hohenfeld eingeladen. Der 1. Vorsitzende Reinhold Ziegler blickte wiederum auf ein mit Corona geprägtes Jahr zurück, da von den 57 angebotenen Veranstaltungen 20 Wanderungen ausfallen mussten. Zwölf neue Mitglieder konnten im Jahr 2021 dazu gewonnen werden, leider waren auch drei Austritte zu verzeichnen. Der Verein zählt nunmehr 76 Mitglieder. Die Schriftführerin Thea Wolf gab einen Überblick über die Wanderungen und Aktivitäten, die trotz des Coronajahres angeboten werden konnten. Es wurden sechs Sonntagswanderungen, zwei Mehrtageswanderungen, vier Donnerstags-Tageswanderungen und siebzehn Donnerstags-Halbtageswanderungen durchgeführt. Auch wurden zwei Radtouren, darunter eine Drei-Tagesradtour unternommen. Der Durchschnitt der Wanderungen lag bei 25 Teilnehmer. Im vergangenen Jahr wurden 410 km erwandert, das ergab einen Durchschnitt pro Wandertag von 11 km bzw. bei Halbtagestouren von 9,5 km. Die Mehrtagestouren führten in die Wildschönau und ins Allgäu. Der VR-Bonuslauf wurde in mehreren kleineren Gruppen gelaufen, insgesamt konnte man 50 Teilnehmer verzeichnen. Des weiteren besuchte man die Landesgartenschau in Erfurt und das traditionelle Sommerfest fand in Hohenfeld statt. Da keine Neuwahlen auf den Programm standen waren alle Tagesordnungspunkte schnell und einstimmig abgearbeitet. Die Kassenprüferinnen bescheinigten der Kassiererin Barbara Ziegler eine ordnungsgeführte Kasse und berichteten, dass der Verein auf gesunde Füße steht, so dass auch eine Erhöhung des Beitrages für 2023 nicht nötig ist. In diesem Jahr werden noch fünf Ganztagestouren und sechs Halbtagestouren angeboten. Unser Jahresprogramm kann für Interessenten angefordert werden bei: Barbara Ziegler, Tel, 09321-37753 oder E-Mail: info@naturfreunde-kitzingen.de. Informationen gibt es auch auf unserer Hompage www. naturfreunde-kitzingen.de