Um der langen Tradition des Sebastianisonntags trotz Coronapandemie gerecht zu werden, feierte die kgl. priv. Schützengesellschaft Iphofen ungeachtet der schwierigen Umstände eine Messe zu Ehren ihres Schutzpatrons, dem heiligen Sebastian. Unter strenger Einhaltung der Hygienevorschriften haben sich etwa 20 Schützinnen und Schützen als zusätzliche Gottesdienstbesucher in der Stadtpfarrkirche in Iphofen eingefunden. Coronabedingt musste der festliche Einzug der Schützen mit der Bergmannskapelle Knauf entfallen, was dem Gottesdienst in den vergangenen Jahren immer eine besondere Note verlieh.

Der 2. Schützenmeister Marc-André Behrendt bedauerte in seiner Rede, dass auch dieses Jahr wegen Corona weder Schießwettbewerbe im Schützenhaus noch die gern besuchte Sebastianifeier mit Preisverleihung im Gasthaus "Goldene Krone" in gewohnter Weise stattfinden konnten. Er drückte in seiner Ansprache die Hoffnung aus, dass sich im Laufe des Jahres endlich wieder eine von allen ersehnte Normalität mit einem gewohnten Vereinsleben einstellen wird. Sein Dank galt Pfarrer Dr. Adam Was für die feierliche Gestaltung des Gottesdienstes sowie Berthold Ruß an der Orgel für die musikalische Umrahmung und Manfred Groll für den Gesang.

Von: Erich Hammer (Pressesprecher, kgl. priv. Schützengesellschaft Iphofen)