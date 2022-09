Am vergangenen Freitag feierten die Kinder des Kindergarten Zauberbaum in Hohenfeld ihren wöchentlichen Kindergottesdienst in der Dorfkirche mit Pfarrerin Esther Zeiher, um das neue Kindergartenjahr mit dem Segen Gottes zu beginnen.

So wie uns der Regenschirm in den letzten Tagen vor Regen, der Sonnenschirm uns im Sommer vor der Sonne geschützt wird, so dürfen wir darauf vertrauen, im neuen Kita-Jahr Tag und Nacht von Gott be-schirmt zu sein, bei ihm jederzeit Schutz zu finden, denn er ist immer für uns da. So steht es auch in der Bibel im Psalm 91, der mit den Worten beginnt: "Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt […], der sprich zu dem Herrn: Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe." Auch wir hoffen darauf, und sind zuversichtlich, dass Gott uns ein Jahr schenkt voller lebenswerter Momente und farbenfroher Tage, in denen wir uns keine Sorgen machen müssen, was auf uns zukommt, was uns erwartet.

Um diese Zusage von Gott bildlich vor Augen zu haben, haben wir uns neben dem gemeinsamen Singen und Beten ein wenig kreativ betätigt; jedes Kind hat eine Figur von sich bunt bemalt und sich dann unter dem Schirm einen Platz gesucht.

Zum Abschluss sprach die Pfarrerin den alten und den neuen Kindern, den teilnehmenden Eltern sowie den Mitarbeitenden unseres Kindergartens paarweise den Segen Gottes zu.

Von: Nina Hahn (Einrichtungsleitung, Kindergarten Zauberbaum, Hohenfeld)