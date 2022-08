Stadelschwarzach geht wieder mit der Zeit, ein Schoppen, der nicht schmeckte, der Schlüssel, der von innen steckte, eine illegale Touristenattraktion in luftiger Höhe und ein Junge, der mit dem falschen Zug ans falsche Ziel kam: Beim Höhepunkt der Stadelschwarzacher Kirchweih, der Predigt, kam wieder so einiges ans Licht. Neu-Prediger Jonas Kleedörfer meisterte dabei seine Premiere mit Bravour.

Das Ziffernblatt ist wieder oben, die Zeiger drehen sich, und die Uhr schlägt und läutet wieder. Fast hätte man meinen können, die Kirchturmuhr in Stadelschwarzach hat für ihren großen Auftritt extra auf das Kirchweihwochenende gewartet. Pünktlich zum Ausgraben der "Schwarzier Kerm" am vergangenen Donnerstag hörte man die Turmuhr von St. Bartholomäus wieder schlagen, war es doch ein längerer Weg dahin. Sturmturm Fabienne sei Dank. Dem Unwetter von 2018 und den Folgen war es auch zu verdanken, dass es im vergangenen Herbst eine neue Touristenattraktion in Stadelschwarzach gab, das Turmbesteigen. Klar, es war verboten, dennoch wurde das Gerüst zur Turmsanierung von zahlreichen Schaulustigen bestiegen mit dem Ziel, den 360 Grad Blick auf Stadelschwarzach aus einer Höhe von rund 50 Meter zu genießen.

Wenn der Wein nicht schmeckt, dann ist wohl was faul. Das dachte sich auch eine Gruppe Stadelschwarzacher, die im Sportheim nach den wöchentlichen Turnübungen, eigentlich wie immer, die Flaschen aus dem bekannten Kühlschrankfach holten und einschenkten. Aufs Etikett zu schauen, braucht man nicht, weil ja im gleichen Fach immer der gleiche Wein steht. Doch leider diesmal nicht. Als der Fehler auffiel, wurde kurzerhand der Wein wieder in die Flaschen zurück gefüllt.

Was tun, wenn das Haus zu ist und man vergessen hat, einen Schlüssel mitzunehmen? Am besten, man findet eine Tür, die vielleicht nicht verschlossen ist. Und tatsächlich hat eine junge Stadelschwarzacherin auch eine offene Tür gefunden, aber nur die der Dachterrasse im ersten Stock. Kurzerhand wurde ein Teleskoplader organisiert, und man konnte so problemlos den ersten Stock und die geöffnete Tür erreichen.

Weiterer Themen der Stadelschwarzacher Kirchweihpredigt 2022, die perfekt und amüsant von Anna Burger und Jonas Kleedörfer vorgetragen wurde, handelten von der Stadelschwarzacher Dorferneuerung, die selbst nach zehn Jahren Planung noch immer nicht so richtig in Fahrt ist, einem Jungen, der total erschrocken war, als seine Zugfahrt am falschen Ziel endete, und einem Pfarrer, der aus Versehen das örtliche Kindergartenfest mit einem privaten Hoffest verwechselte.