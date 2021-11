Die Interessengemeinschaft (IG) Hochwasserschutz Schwarzach veranstaltete am Samstag eine konzertierte Aktion auf dem Stadtschwarzacher Marktplatz und auf dem Klostervorplatz, teilt die Organisation mit.

An Infoständen wurde die Bevölkerung in ausgehängten Bilderstrecken noch einmal an die dramatischen Umstände des Hochwassers vom 9. Juli erinnert.

Dazu sammelte die IG Unterschriften zur Unterstützung ihres Forderungskataloges nach einem landkreisweiten und fachbereichsübergreifenden Ansatz für einen integrierten Hochwasserschutz. Dies betrifft zwar wesentlich den zügigen Ausbau von Rückhaltebecken. Allerdings zählen dazu auch Maßnahmen wie eine verbesserte Vorwarnung der Bevölkerung durch zusätzliche Pegel, eine erweiterte Ausstattung der Feuerwehren speziell zur Hochwasserbekämpfung oder Änderungen in der landwirtschaftlichen Nutzung zur Verminderung der Abflüsse bei Starkregenereignissen.

Auf Schautafeln wurden bestehende Projekte mit entsprechenden Ansätzen vorgestellt.

Michael Lukacz, einer der Sprecher der Initiative, bezeichnete den Rücklauf von über 500 Unterschriften in wenigen Stunden als großen Erfolg und ein Zeichen für die breite Unterstützung im Schwarzacher Becken.