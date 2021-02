Neben der Verabschiedung des Haushaltes 2021 gab es in der Sitzung des Nordheimer Gemeinderates noch weitere Themen:

Der Verlängerung der Veränderungssperre in der "Nordheimer Au" stimmten die Räte mit 12:1 Stimmen zu. Somit kann nun der Grünordnungsplan weiter bearbeitet werden und die bestehenden Obstbaumbestände und Sonderkulturen im Mainvorland geschützt und somit die Landwirtschaft gestärkt werden.

Die Feuerwehr Nordheim hatte in diesem Jahr bereits zwei Einsätze. Zum einen am Häckselplatz. Dort wurde heiße Asche entsorgt und mit trockenen Tannenzweigen überdeckt. Wie Bürgermeister Sibylle Säger mitteilte, unterstützt man mit solchen Aktionen die Entscheidung, den Häckselplatz zu überwachen oder aber nur noch mit vorgegebenen Öffnungszeiten zu betreiben. Zum anderen wurde die Feuerwehr an den Fähranleger zur Tierrettung gerufen. Doch der Schwan entpuppte sich als rot-weißes Absperrband an der Fähre.

Bedingt durch das derzeitige Hochwasser verzögern sich die Arbeiten bei der TÜV-Abnahme am Nordheimer Fährschiff.

Noch keine Entscheidung zum Nordheimer Weinfest

On das Nordheimer Weinfest stattfinden kann, wird sich bis Ende Februar entscheiden, teilte die Gemeindechefin mit. Für Nordheim ist das Weinfest eine Traditionsveranstaltung, so Säger, die zu bedenken gab, dass eine Durchführung wahrscheinlich nur unter massiven Auflagen möglich sein werde. Zunächst will man die "nächsten Entscheidungen der Regierung abwarten" und dann werde man gemeinsam mit den Weinfest-Winzern entscheiden.