Kleinlangheim vor 17 Minuten

Hilferuf aus der Ukraine

Die evangelische Kirchengemeinde hat in der Ukraine mit der deutschen lutherischen Kirchengemeinde Winnnyzja und Pfarrerin Larissa Kostenka vor Ort einen Partner gefunden. Über 30.000 Flüchtlinge kommen täglich durch die Region Winnnyzja in der Mitte der Ukraine. Es herrscht große Not an Lebensmitteln, weil vieles nicht mehr zu kaufen ist. Für bis 2100 Essensrationen werden 5000 Euro im Monat benötigt. Mit ihrem Benefizkonzert in der evangelischen Kirche St. Georg und Maria in Kleinlangheim haben die Hemos SaxoBariTöne (Christine Gumann, Eva Schneider, Hemo Waag und Erich Zink) mit Klezmer Musik die Zuhörer auf die Osterzeit eingestimmt. Zwischendurch erläuterte Christine Gumann die Bedeutung der jeweiligen Musikstücke. Die Einlagen für das Konzert spendet das Quartett direkt der Kirchengemeinde Winnnyzja.