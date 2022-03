Die Ukraine gilt als Kornkammer Europas und ist ein weltweit wichtiger Weizenexporteur. Doch nun wird das Mehl für die Menschen im eigenen Land knapp. Durch das Kriegsgeschehen ist die Logistik so stark beeinträchtigt, dass Mehl-Lieferungen an Bäckereien und Geschäfte immer häufiger nicht möglich sind. Aus dem Grund werden der Bayerische Müllerbund und Mitgliedsbetriebe Mehl für betroffene Regionen spenden. Mit dabei ist die Gründleinsmühle in Volkach. Sie spendet vier Paletten Weizenmehl, was ausreicht, um beispielsweise circa 6000 Brote oder über 70.000 Semmeln zu backen. Folgende Informationen sind einer Pressemitteilung der Gründleinsmühle entnommen.

Die Hilfsaktion ist eine gemeinsame Aktion des Bayerischen Müllerbundes und des gemeinnützigen Vereins Helfen in Partnerschaft in Baden-Württemberg. In den 20 Jahren seines Bestehens hat letzterer Dutzende von Hilfsprojekten weltweit finanziert und koordiniert.

Kürzlich wurden die Paletten bei der Gründleinsmühle abgeholt und zur Kastenmüller GmbH, einem Spezialisten für Müllerei- und Verfahrenstechnik, nach Martinsried bei München gebracht. Das Unternehmen pflegt seit zweieinhalb Jahrzehnten partnerschaftliche Verbindungen in die Ukraine und hat deshalb aus erster Hand Informationen über die aktuelle Versorgungslage. Kastenmüller transportiert die gesammelten Mehl-Spenden nach Lublin in Polen, von wo aus sie über einen Hilfskorridor nach Lviv in der Westukraine gebracht werden. Dort werden die Mehlsäcke an Bäckereien verteilt.