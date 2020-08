Geparktes Auto angestoßen: Unfallflucht in Kitzingen

Am Mittwoch zwischen 12 und 14.45 Uhr hat sich auf dem Parkplatz am Corlette Circle in Kitzingen ein Verkehrsunfall ereignet. Wie die Polizei berichtet, stieß ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug gegen einen geparkten Opel. Dieser wurde demnach an der linken hinteren Fahrzeugseite beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Schaden von etwa 1500 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.