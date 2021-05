„Genießen erlaubt“ – unter diesem Motto startet am Sonntag, 9. Mai, eine besondere Aktion der Sommeracher Gastronomie. An der Aktion beteiligen sich zum Start acht Gastronomen, heißt es in einer Pressemitteilung der VG Volkach. Schon seit einigen Wochen bieten viele Gastronomen Essen und Getränke To Go an. Mit dieser Aktion werden nun die Angebote gebündelt.

Gelbe Luftballontrauben mit der Aufschrift „Genießen erlaubt“ kennzeichnen die jeweiligen Gastronomiebetriebe. Aufgrund der Corona-Regeln bieten die Sommeracher ihre Speisen und Getränke nur zum Mitnehmen beziehungsweise zur Abholung einer Bestellung an. Auch die Winzerhöfe und Vinotheken haben für den Weinverkauf To Go geöffnet. Folgende Gastronomiebetriebe sind dabei: Gasthof Winzerhof, Weinstube Weisensee, Weineck Sommerach, Pizzeria Il Trullo, Gräfners Fuhrwerk, Gasthof Zumweißen Lamm, Die Tüncherei und Chez Douverne.

„Ich freue mich, dass spontan acht Sommeracher Gastronomiebetriebe ihre Teilnahme an dieser schönen Gemeinschaftsaktionzugesagt haben“, betont Sommerachs Bürgermeisterin Elisabeth Drescher. „Die lange Zeit des Lockdowns war für uns alle eine sehr harte und wir möchten mit dieser Aktion auch ein Zeichen der Solidarität setzen. Gleichzeitig wünschen und hoffen wir natürlich,dass wir unsere Gäste und Besucher bald wieder auch vor Ort, zumindest in der Außengastronomie, mit dem großen und vielfältigen kulinarischen Angebot verwöhnen dürfen!“

Weitere Infos über www.sommerach.de oder www.volkach.de