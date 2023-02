Geiselwind: "Trucker & Country Festival" kann nicht stattfinden

Tausende Besucher lockt das "Trucker & Country Festival" in Geiselwind an Pfingsten normalerweise. Musik, Lagerfeuerromantik und imposante Fahrzeuge gehören zu dem Event, doch in diesem Jahr wird es nicht in gewohnter Manier stattfinden. Das kündigte Familie Strohofer am Donnerstag (16. Februar 2023) in einem öffentlichen Statement an. Die verschiedenen Gründe hat Moritz Strohofer inFranken.de erklärt.

Geiselwinder "Trucker & Country Festival" nicht realisierbar - "überall musste sich zweimal oder dreimal gekümmert werden"

"Schweren Herzens müssen wir Euch mitteilen, dass das Trucker & Country Festival in 2023 leider nicht stattfinden kann. Bedauerlicherweise haben sich Anforderungen und Auflagen für die Veranstaltung massiv erhöht", so die Familie. Moritz Strohofer schreibt hierzu vertiefend: "Die Anforderungen sind vielfältig. Die steigenden Preise in der gesamten Veranstaltungsbranche sind ein Faktor. Unser Eventteam ist über die Pandemiephase um fünf Personen kleiner geworden."

2022 habe man versucht, die Events mit dem übrigen Team und der Familie zu realisieren. "Das war ein hartes Stück Arbeit am Limit. Gleichzeitig stiegen die Auflagen der Genehmigungsbehörden. Jedes Jahr kamen mehr eng beschriebene DIN A4 Seiten hinzu. Und jede Auflage bedeutet mehr Kosten und Personaleinsatz", so die Begründung weiter. Immer mehr Ordner seien beispielsweise nötig, doch viele hätten sich umorientiert.

Der Aufwand habe inzwischen merklich ein anderes Niveau erreicht, wie folgender Satz verdeutlicht: "Überall musste sich zweimal oder dreimal gekümmert werden, wo 2019 noch ein Anruf oder eine E-Mail gereicht hat." Die Familie habe sich "die Entscheidung nicht leicht gemacht und über Wochen diskutiert. Als die Entscheidung stand, war es ein Gefühl des Bedauerns für 2023", beteuert Strohofer, doch ein Plan B ist in Arbeit.

Country Partys mit BBQ und Lagerfeuer - das ist das neue Pfingstprogramm

Dieses Jahr werde es "ein etwas anderes 'Pfingsten in Geiselwind' geben", kündigt die Familie an. Am Freitag (26. Mai 2023) gebe es einen Country Saloon in der Chilibar mit Live Unplugged Country Musik von Daniel T. Coates, "dazu hausgemachtes BBQ und Lagerfeuer", mit freiem Eintritt. Am Samstag (27. Mai 2023) stehe dann die Country Party in der MusicHall mit der Band "High South" und "Jessica Lynn" an. "Umrahmt von Daniel T. Coates freuen wir uns auf einen beschwingten Country Abend", heißt es hierzu. Tickets gibt es im Vorverkauf.

Am Sonntag (28. Mai 2023) soll es dann eine Pfingst-Party in der MusicHall geben, zu der noch genauere Details folgen. Alle Informationen und Tickets gebe es ab Mitte März. Das kleinere Format habe auch sein Gutes, so Moritz Strohofer: "Wir werden an dem Wochenende mehr Zeit für unsere Gäste haben. Das wird schön. Für 2024 gibt die Entscheidung uns die Zeit, die wir brauchen, damit wir alle tausend Teile, die das Trucker Festival ausmachen, zusammen setzen können. Da sind wir bereits dabei."

Für 2024 seien die Veranstalter zuversichtlich. Man arbeite beispielsweise mit der Gemeinde Geiselwind daran, "die Auflagen für das Festival in einen beherrschbaren und wirtschaftlichen Rahmen zu bekommen. Auf der Grundlage wollen wir die vielen Ideen, die wir stetig für das Trucker & Country Festival sammeln, auch wieder Wirklichkeit werden lassen."

