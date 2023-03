A3 zwischen Schlüsselfeld und Geiselwind komplett gesperrt

zwischen komplett gesperrt Autobahn ist komplettes Wochenende dicht (25. und 26. März)

dicht (25. und 26. März) Überführung bei Wasserberndorf muss neu gebaut werden

bei muss neu gebaut werden Für alle Autofahrer: Hier wird der Verkehr umgeleitet

Im Rahmen des sechsstreifigen Ausbaus der Bundesautobahn 3 zwischen den Kreuzen Biebelried und Fürth/Erlangen wird unter anderem die Autobahnbrücke BW 334b neu gebaut. Dies teilte die A3 Nordbayern GmbH in einer Pressemeldung vom Dienstag (21. März 2023) mit. Die betroffene Brücke überführt die Gemeindeverbindungsstraße Wasserberndorf - Sixtenfeld über die A3.

A3 bei Geiselwind: Schon dieses Wochenende - Vollsperrung steht bevor

Für den Abbruch der Autobahnüberführung BW 334a muss die A3 zwischen den Anschlussstellen Geiselwind und Schlüsselfeld von Samstag, 25. März 2023, ca. 20.00 Uhr bis voraussichtlich Sonntag, 26. März 2023, ca. 09.00 Uhr voll gesperrt werden.

Die Ausleitung des Verkehrs in Fahrtrichtung Nürnberg erfolgt an der Anschlussstelle Geiselwind. Der Verkehr wird über die Bedarfsumleitung U9 via Wasserberndorf bis zur Anschlussstelle Schlüsselfeld geleitet.

Die Ausleitung des Verkehrs in Fahrtrichtung Würzburg erfolgt an der Anschlussstelle Schlüsselfeld. Der Verkehr wird über die Bedarfsumleitung U90 zur Anschlussstelle Geiselwind geführt.