Viel Mühe hatte sich ein Organisationsteam aus den beiden Sportvereinen FC Fahr und VfL Volkach gemacht, um einen Teil zum Wiederaufbau der Kultkneipe „Techtel Mechtel“ beitragen zu können. Oft wurden sie von der Wirtin Andrea Haupt in den vorausgegangenen Jahren unterstützt. „Jetzt ist eben der Zeitpunkt gekommen, wo auch wir ihr helfen können“, meint ein Verantwortlicher, und fügt hinzu : „ Was gibt es da schöneres als ein Fußballturnier?“

Start ist am Sonntag, 11. Juli, um 13 Uhr mit den jeweiligen zweiten Mannschaften und dann heißt es um 15 Uhr: Kreisliga gegen Kreisklasse. Die beiden ersten Mannschaften treffen aufeinander. Es ist zwar ein Freundschaftsspiel, aber der sportliche Ehrgeiz wird ein spannendes Match garantieren.

Hoch sind die Hürden wegen den aktuellen Hygienevorschriften, die aber alle peinlich genau eingehalten werden, wie versichert wurde. Gebrutzelt wird ebenfalls am Grill und es gibt Getränke aller Art sowie Kaffee und Kuchen. Ein guter Grund mit der ganzen Familie vorbeizukommen, so die Veranstalter. Der Gewinn der Veranstaltung fließt zu 100 Prozent in den Fonds zum Wiederaufbau der Kneipe. Um Wartezeiten am Einlass zu vermeiden, empfiehlt der Veranstalter, etwas früher zu kommen.