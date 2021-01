Obernbreit vor 1 Stunde

Fuhr Autofahrer frontal gegen Mast?

Am Montag zwischen 7 und 11.30 Uhr ereignete sich in der Enheimer Straße in Obernbreit ein Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß mit seinem Fahrzeug gegen einen Mobilfunkmast.