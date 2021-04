Rüdenhausen vor 59 Minuten

Frontal auf Fahrbahnteiler gefahren

In der Nacht zum Montag kam es auf der A 3 in Richtung Nürnberg zu einem schweren Verkehrsunfall. Wie die Polizei in ihrem Bericht schreibt, muss sich der Unfall bei Rüdenhausen gegen 0.20 Uhr ereignet haben. Der unbekannte Verursacher fuhr mit seinem Fahrzeug frontal auf einen Fahrbahnteiler auf und beschädigte mehrere Betonschutzteile und sogenannte Mini-Guards. Im Anschluss fuhr er einfach weiter. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der Schaden auf rund 15 000 Euro. Hinweise an die Verkehrspolizei Würzburg-Biebelried unter Tel.: (09302) 9100.