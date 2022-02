Gemeinsam musizieren, singen und tanzen – diese Freude können auch schon ganz kleine Kinder erleben. Möglich wird dies durch das Unterrichtskonzept des Musikgartens, welches seit Jahrzehnten zum festen Ausbildungsprogramm der Musikschule Volkacher Mainschleife gehört.

Das Angebot richtet sich an Kinder zwischen eineinhalb bis dreieinhalb Jahren, die mit je einer Begleitperson spielerisch und vollkommen ohne Leistungserwartung an die Musik herangeführt werden, heißt es in einer Pressemitteilung der Verwaltungsgemeinschaft Volkach. „Alle Kinder sind musikalisch und haben eine angeborene Fähigkeit zum Singen und zur rhythmischen Bewegung. Je früher ein Kind mit Musik vertraut gemacht wird, desto nachhaltiger wird es gelingen, die natürliche musikalische Veranlagung zu wecken und zu entfalten“, erläutert Olesja Eckert, die den Musikgarten leitet.

Zu den Lerninhalten gehören unter anderem Singen, Rhythmus-, Bewegungs- und Fingerspiele sowie kleine Tänze. Im Vormittagskurs des Musikgarten Phase 1 sind noch einige wenige Plätze frei. Der Kurs beginnt am Freitag, 18. Februar, und findet insgesamt 16-Mal immer von 9.45 bis 10.30 Uhr, im Studio 1 der Musikschule, Bahnhofstraße 5, in Volkach, statt. Die Teilnehmerzahl ist auf zehn Kinder mit je einer Begleitperson begrenzt.

Anmeldung über www.musikschule.volkach.de. Auskünfte erteilt die Geschäftsstelle der Musikschule unter Tel.: (09381) 40128 oder unter musikschule@volkach.de