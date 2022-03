Optimistisch in die nächsten Wochen – dieses Motto hat Frank Gimperlein vom Kitzinger Stadtmarketingverein für die kommenden Wochen ausgerufen. Dabei ist vorgesehen, dass möglichst alle geplanten Veranstaltungen unbedingt auch stattfinden. Allen voran der Kitzinger Frühling und mit einem verkaufsoffenen Sonntag.

Nach zwei Jahren Zwangspause soll es am 10. April von 13 bis 18 Uhr wieder rund gehen. Vom Falterturm bis zum Königsplatz zeigt sich wieder die Automeile, auf der sich die Autohäuser präsentieren. In der Kaiserstraße präsentieren sich überwiegend Dienstleister und Handwerker, zudem geht es um das Thema Fitness. Und auf der Alten Mainbrücke sind Fahrräder und E-Bikes zu sehen.

An drei Stellen in der Stadt wird Musik gemacht: Am Falterturm, am Königsplatz und am Marktplatz. Die kleinen Gäste sind mit Karussell und Kinderschminken gut unterhalten.

Rummel auf dem Bleichwasen findet doch statt

Und: Am selben Wochenende – auch wenn es zuletzt andere Meldungen gab – findet auf der anderen Mainseite auf dem Bleichwasenparkplatz das Kitzinger Frühlingsfest mit großem Rummel statt. Zudem preisen auf dem Gartenschaugelände die Marktschreier am „Hamburger Hafenmarkt“ ihre Waren an – von Blumen über Süßwaren bis hin zu Fisch und Feinkost. Die Marktschreier kommen gleich an drei Tagen: Am verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr sowie schon zuvor am Freitag, 8. April, und Samstag, 9. April, jeweils von 9 bis 19 Uhr.

Neu ist laut Gimperlein, dass die Kitzinger Tourist-Info zum Kitzinger Frühling die Tourismus-Saison eröffnet. Am Stadtbalkon und auf dem Gartenschaugelände gibt es hierzu einen Silvaner-Weg, auf dem man spazieren gehen und an mehreren Stationen Wein probieren kann.