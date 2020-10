Kitzingen 29.09.2020

Ford-Fahrer begeht Unfallflucht

Am Montagabend wurde in der Paul-Eber-Straße in Kitzingen ein geparkter VW Bus angefahren und beschädigt. Gegen 18.05 Uhr hatte ein Ford mit dem rechten Außenspiegel den geparkten Bus an der linken Fahrzeugseite gestreift.