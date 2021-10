Wenn ein Dorffußballverein in der aktuellen Zeit immer noch selbständig ist, nicht in Richtung Spielergemeinschaft denken muss und dazu einen Mannschaftkader von 28 Mann hat für die erste Herrenfußballmannschaft, dann ist das schon etwas Besonderes in der Region. Das ist der FC Reupelsdorf mit einem sehr guten Team auf dem Platz und im Verein. Das bewährte Vorstandstrio wird auch in den nächsten zwei Jahren die Geschicke des Reupelsdorfer Sportvereins führen: Reinhard Hümmer, Thomas und Johannes Czeschka wurden im Amt bestätigt.

Ein gut gefülltes Sportheim, und der Ball rollt erfolgreich

Wie wird es sein, die erste große Veranstaltung beim Reupelsdorfer Sportverein nach so langer Corona-Pause? Wie ist der Zuspruch, wie viele Mitglieder kommen zur Jahreshauptversammlung? Die Verantwortlichen waren gespannt – und es war ein guter Abend in jeglicher Hinsicht: das Sportheim gut gefüllt, die Stimmung gut, die Neuwahlen kein Problem. Lediglich eine Leitung für den Wirtschaftsbetrieb konnte im Moment nicht gefunden werden. Fast 60 Mitglieder waren gekommen, um zu erfahren, wie es um ihren Verein, den FC Reupelsdorf steht, wo der Herrenfußball nach wie vor das Aushängeschild ist und es auch sein muss, um den ganzen Betrieb rund um das Gemeinschaftshaus am Laufen zu halten, so der Vorsitzende Reinhard Hümmer.

"Es waren keine leichten eineinhalb Jahre, die hinter uns liegen. Besonders im Wirtschaftsbereich brachen ein Großteil aller Veranstaltungen und somit auch Einnahmen weg", so Hümmer. Umso erfreuter zeigte er sich über das "Comeback" der Herrenfußballmannschaft nach vielen Monaten "Zwangspause". Den Verantwortlichen rund um den ambitionierten Spielleiter Yusuf Chasanoglou und Trainer Serkan Sarioglan ist es gelungen, ein starkes Team aufzubauen. Es besteht aktuell aus 28 Spielern und schlägt sich in der Kreisklasse 2 Schweinfurt beachtlich. Ein weiterer Aktivposten im Verein ist die Gymnastikabteilung mit ihrer engagierten Leiterin Kathrin Hümmer. Hier werden regelmäßig vor allem Kurse für die Gesundheitserhaltung wie Rückenschule und Zumba angeboten und auch sehr gut angenommen.

Ehrungen für Engagement und Treue im Verein

Unzählige Veranstaltungen hat Nicole Weiß in den zurückliegenden, fast zehn Jahren vorbildlich für den FC Reupelsdorf gemanagt und organisiert. "Ist alles besorgt, ist alles vorbereitet, ist alles terminiert und koordiniert damit die Verpflegung passt, und sie hat immer bestens gepasst", so ein dankbarer Reinhard Hümmer in seiner kleinen Laudatio auf die langjährige, scheidende Wirtschaftsleiterin. "Sie war immer zur Stelle, hat sich sehr engagiert, und was sie für alle im Ort geleistet hat, kann man in Worten kaum ausdrücken."

Für besondere Verdienste um den Reupelsdorfer Sportverein wurde Winfried Fröhlich ausgezeichnet. Er wurde zum Ehrenmitglied ernannt. Fröhlich, seit 1973 Mitglied im Verein war über 30 Jahre als Schiedsrichter für den FC Reupelsdorf in der Region unterwegs und hat Fairness und Sportsgeist vorbildlich repräsentiert. Ebenfalls zu Ehrenmitgliedern ernannt wurden Hugo Keppner und Herbert Pfannes, beide seit 63 Jahren Mitglied im Verein und das als Auswärtige. "Das sind echte Vereinskammeraden", sagte Hümmer. Für 25-jährige Treue zum Verein zeichnete er Hermine Czeschka, Daniel Czeschka, Markus Meier, Christian Nagler und Walter Rosentritt aus.

Der Vorstand des FC Reupelsdorf besteht weiter aus den drei gleichberechtigten Vorsitzenden Reinhard Hümmer (Gesamtkoordination Verein), Thomas Czeschka (Verantwortung Sport), Johannes Czeschka (Verantwortung Sportheim, Inventar) sowie aus Werner Melber (Kassier), Andrea Brückner (Schriftführerin), Yusuf Chasanoglou und Bastian Flachenecker (Abteilungsleiter Fußball), Kathrin Hümmer (Abteilungsleiterin Gymnastik), Edgar Schlereth und Günter Lang (Kassenprüfer), Sandra Mayer und Engelbert Ziegler (Platzkassier), Karin Drechsel, Manfred Flurschütz, Daniel Czeschka und Dieter Lang (alles Beisitzer).