Kitzingen vor 40 Minuten

Firmen & Fakten: Aktionswoche des Sehens

Vom 8. bis 15. Oktober findet die jährliche Aktionswoche des Sehens unter dem Motto "Die Zukunft im Auge behalten" statt. Auch die Augenarztpraxis Dr. Michael Weber in Kitzingen macht vor allem auf altersbedingte Augenerkrankungen aufmerksam, heißt es in einer Pressemitteilung. Nach dem Umzug in die neuen Praxisräumen in der Grabkirchgasse 17 können sich Interessierte und Patienten ab 25. September bei Dr. Weber und seinem Team über typische Erkrankungen im Alter, wie etwa den Grauen oder Grünen Star und die Makuladegeneration informieren und untersuchen lassen.