Eine gute Ausbildung und eine gute Ausrüstung ihrer Feuerwehren ist der Gemeinde Rödelsee wichtig. Deswegen hatte die Gemeinde ein zusätzliches Fahrsicherheitstraining gebucht. Darüber informierte zweiter Bürgermeister Bernd Lussert in der Gemeinderatssitzung.

Die Kommunale Unfallversicherung Bayern (KUVB) fördert das Fahrsicherheitstraining für Feuerwehren. Hierbei stehen laut Mitteilung der Verwaltung dem Landkreis Kontingente zur Verfügung, die auf die 104 Feuerwehren im Landkreis verteilt werden. Den Feuerwehren der Gemeinde standen 2021 zwei Plätze zu, die mit dem Berechtigungsschein des KUVB vergünstigt abgerechnet werden.

Am 21. November hatten zwei Feuerwehrleute der Feuerwehr Rödelsee am KUVB-Fahrsicherheitstraining des Landkreises Kitzingen teilgenommen. Der Anteil der Gemeinde betrug pro Teilnehmer 35 Euro.

Bei den Feuerwehren der Gemeinde besteht jedoch Bedarf für zwei Gruppen mit je 14 Personen. Aufgrund des hohen Bedarfes hat die Gemeinde Rödelsee deshalb eigenständig ein weiteres Fahrsicherheitstraining KUVB beim ADAC-Fahrsicherheitszentrum Nordbayern in Schlüsselfeld gebucht und hierfür ein eigenes Kontingent über die KUVB erworben. Am 19. Dezember nahmen insgesamt zwölf weitere Feuerwehrkameraden teil, fünf aus Rödelsee, vier aus Fröhstockheim und drei aus Iphofen. Die Gesamtkosten des Fahrsicherheitstrainings betragen rund 980 Euro.

Bei der Besichtigung der Freiwilligen Feuerwehren Rödelsee und Fröhstockheim gab es laut Lussert von Kreisbrandrat Dirk Albrecht, Kreisbrandmeister Tobias Nahr und Kreisschirrmeister Stephan Helmer einige Bemerkungen und Empfehlungen, die nun zu beheben beziehungsweise umzusetzen sind. Diese betrafen Leistungsprüfungen oder Unterweisungen oder auch die Erneuerung von Reifen am Mannschaftstransportwagen.

Das Löschgruppenfahrzeug LF 8/6 der Freiwilligen Feuerwehr Rödelsee wurde zwischenzeitlich an den Markt Nordheim in Mittelfranken verkauft und übergeben. Rödelsee hatte für das Fahrzeug 2002 eine Förderung des Freistaates Bayern von rund 60 100 Euro erhalten. Die Indienststellung war am 13. März 2001, die maßgebliche Bindungsfrist von 20 Jahren endete somit mit Ablauf des 12. März 2021. Deswegen müsse nichts zurückgezahlt werden, erklärte Lussert in der Gemeinderatssitzung.

Die Sirenen in Rödelsee und Fröhstockheim sind schon über 50 Jahre alt, haben öfters Aussetzer und können nicht digital angesteuert werden. Da noch kein Terminplan zur Umstellung auf digitale Alarmierung für den Leitstellenbereich Würzburg vorliegt, könne hier aktuell keine Umrüstung erfolgen.