Volkach vor 1 Stunde

Feuerwehren bekommen neue Tragkraftspritzen

Im Volkacher Feuerwehrgerätehaus wurde den Feuerwehren Eichfeld, Gaibach und Köhler jeweils eine neue Tragkraftspritze übergeben, wie aus einer Pressemitteilung der Verwaltungsgemeinschaft Volkach hervorgeht. "Damit ist ein weiterer Schritt bei der Sicherung des Brandschutzes in Volkach und seinen Ortsteilen getan", sagt Bürgermeister Heiko Bäuerlein. Gerade für die in den Ortsteilen teilweise längeren Förderstrecken für Löschwasser seien die Spritzen unverzichtbar und deshalb eine gute Investition in die Sicherheit der Bevölkerung. Tragkraftspritzen werden zum Beispiel auch dann eingesetzt, wenn eine Wasserentnahmestelle – etwa ein Bach oder Teich – mit dem Löschfahrzeug nicht direkt anzufahren ist.