Am Donnerstag zwischen 9.20 und 9.45 Uhr ereignete sich in der August-Gauer-Straße in Kitzingen eine Unfallflucht. Ein unbekannter Fahrer touchierte vermutlich beim Ausparken auf dem Parkplatz des Globus-Baumarktes eine geparkte, schwarze Mercedes E-Klasse. Danach entfernte sich der Unbekannte vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am Pkw wurde laut Bericht der Polizei der Stoßfänger vorne links verkratzt. Es entstand ein Schaden von circa 300 Euro.

Am Donnerstagnachmittag zwischen 16.30 und 17.15 Uhr kam es in der Weingartenstraße in Dettelbach auf dem Parkplatz des Edeka zu einer Unfallflucht. Als die Geschädigte nach einem Einkauf zu ihrem geparkten Dacia zurückkehrte, stellte sie Beschädigungen am hinteren rechten Kotflügel ihres Autos fest. Diese wurden von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer verursacht, der sich von der Unfallstelle entfernte, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Es entstand ein Schaden von rund 750 Euro.

Hinweise in beiden Fällen an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.