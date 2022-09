Volkach vor 1 Stunde

Fahrrad-Wallfahrt macht Station in Volkach

"Geleite durch die Welle! Wallfahrt für den Frieden – O Maria hilf!" Unter diesem Motto begaben sich gut 30 Rad-Wallfahrer der Pfarreiengemeinschaft Marienhain auf den Weg nach Dettelbach. Auf ihrer circa 48 Kilometer langen Strecke machten die Radler auch Station in Volkach. In der ev.-luth. Kirche St. Michael, in der sie herzlich willkommen geheißen wurden, hielten sie eine kurze Andacht, bevor die Fahrt weiter Richtung Dettelbach ging.