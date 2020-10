Wiesentheid vor 49 Minuten

Fahrerflucht mit 3,6 Promille

Am Mittwoch um 14.50 Uhr ereignete sich in der Schönbornstraße in Wiesentheid eine Unfallflucht, heißt es im Polizeibericht. Eine 35-Jährige stieß zunächst mit ihrem Pkw gegen einen geparkten VW und beschädigte diesen nicht unerheblich. Anschließend entfernte sich die Frau unerlaubt von der Unfallstelle.