Einen Tagesausflug nach Uettingen genossen vor kurzem Mitglieder und Gäste des Heimatvereins Volkach. Organisation und Leitung hatte Monika Conrad aus Kleinlangheim übernommen. Sie ist mit ihrer Heimatgemeinde Uettingen sehr verbunden und konnte für das umfangreiche Programm fachkundige Referenten vor Ort gewinnen. Nach einer Führung des Heimatforschers Walter Hamm auf dem in Bayern größten Gefallenenfriedhof des "Deutschen Krieges von 1866" stellte am Nachmittag Graf Luitpold Wolffskeel von Reichenberg zu Uettingen die vormalige Patronatskirche "Bartholomäus" vor. Ebenso das noch heute von der Grafenfamilie bewohnte Schloss und die bis ins 13. Jahrhundert zurückreichende Ahnentafel und Geschichte der Familie Wolffskeel.

Großes Interesse weckte die Vorstellung des Projektes "Wohnen in Uettingen" durch den Architekten Tobias Ruppert von der Firma Archicult aus Würzburg. Aktuell setzt die Firma in Uettingen mit den Projekten "Wohnen an den Höfen & Wohnen am Schloss" Zielsetzungen um, die für alle Städte und Gemeinden richtungweisend sein müssten: Neue Nutzung alter Bausubstanz; Stadt- und Dorfkerne erhalten und beleben; Flächen sparen.

Der Heimatverein Volkach ist mit Uettingen durch die Dissertation seiner Vorsitzenden Dr. Ute Feuerbach besonders verbunden. In ihrer wissenschaftlichen Arbeit "Konflikt und Prozess" beschreibt die Historikerin in einem Artikel den so genannten "Uettinger Holzstreit von 1821". Jeweils ein Exemplar dieses umfangreichen Werkes konnten Graf Luitpold und der zweite Bürgermeister von Uettingen Johannes Krämer als Dank für den informationsreichen Uettingen-Ausflug in Empfang nehmen. Zum Abschluss wurde die Gruppe von den Seniorenbeauftragten Helga Schubert und Elke Roth im Barbarossa-Saal mit Kaffee und Kuchen bewirtet und von Altbürgermeister Roland Triebig zur Verkostung seines Kirchbergweines eingeladen.

Von: Monika Conrad (Leitung des Initiativkreises Kultur- und Geschichtstreff, Kleinlangheim)