Schwarzach vor 1 Stunde

Erster Mittagstreff von „Generation plus“

Das Team „Generation plus“ hatte alles gerichtet im Langhaus zum ersten „Mittagstreff“ im Rahmen ihrer Schnupperaktion. Suppe, Hauptgang, Nachtisch waren bestellt, die Getränke standen bereit, die Tische waren gedeckt, die Gästeliste war gefüllt. Doch die an diesem Tag greifende neue 3G-Regelung verunsicherte und auf Nachfrage im Gasthof Schwab: „Wie macht ihr's?“, das Angebot: „Haben heute Ruhetag, kommt in unser Gärtchen, bring alles mit wie geplant und fühlt euch Wohl.“ Zur weiteren Überraschung: die Tische waren gedeckt, die Teller gewärmt, für das Team und dessen Gäste. Wie ein Rettungsschirm wirkte die Markise über dem ersten Mittagstreff „Ihr macht was für die Gemeinschaft im Dorf, wir nehmen das wahr und wollten euch dabei unterstützen“, so Elfriede Utz, so Joachim Schwab. Es war „Wertschätzung pur“ Es war einfach schön, beim ersten Mittagstreff im Gärtchen vom Gasthaus Schwab. So die Gruppe, alle, die das erleben durften.