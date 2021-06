Gaibach vor 9 Minuten

Erinnerung an Grundsteinlegung

Der Vorstand des Heimatvereins Volkacher Mainschleife traf sich zu einem kurzen Besuch an der Konstitutionssäule in Gaibach zur Erinnerung an die Grundsteinlegung am 26. Mai. Die Bayerische Verfassung von 1818, an der unter anderem auch Menschen aus Franken maßgeblich beteiligt waren, war der erste Schritt zur Demokratie. Ihr zum Gedenken hat Reichsrat Graf Franz Erwein von Schönborn-Wiesentheid die Konstitutionssäule erbauen lassen. Als vor 200 Jahren Graf Franz Erwein von Schönborn-Wiesentheid zur Grundsteinlegung der Säule einlud, kam Kronprinz Ludwig mit seiner Frau Therese aus seiner Residenz in Würzburg nach Gaibach, um sich im Beisein von Volk und gewählten Abgeordneten der neuen bayerischen Ständeversammlung zur Verfassung vom 27. Mai 1818 zu bekennen. An diesem Ort wurde beim Gaibacher Fest 1832 für die Weiterentwicklung der Verfassung und der Bürgerrechte geworben, noch viele Jahre gefolgt von Gedenkveranstaltungen.