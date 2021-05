Enorme Erleichterung herrschte am Dienstag bei den Wirtsleuten des Landgasthofs Schwab am Ende der Gemeinderatssitzung im Begegnungshaus Arche in Stadtschwarzach. Einstimmig genehmigte das Ratsgremium die Außenbewirtung auf dem Gehweg vor dem Gasthof in der Bamberger Straße für die kommenden Monate.

In der Ratssitzung vor zwei Wochen war der Antrag des Landgasthofs auf eine Freischankfläche auf Dauer von den Gemeinderäten bei Stimmengleichheit abgelehnt worden. In den sozialen Netzwerken entfachte die Entscheidung der Kommune daraufhin eine Welle der Entrüstung. Die Gastronomie habe es in Corona-Zeiten schon schwer genug, lautete dort der allgemeine Tenor, der von Unverständnis über den Beschluss begleitet war.

Blumenkübel werden nicht aufgestellt

Zwei Punkte bewogen jetzt das Ratsgremium, für die Außenbewirtung an vier Tischen zu stimmen. Der Antrag war nicht auf Dauer, sondern für den Einzelfall für die Zeit der Corona-Einschränkungen gerichtet, also solange keine Innenbewirtung möglich ist. Außerdem wurde das von einigen Gemeinderäten gesehene Problem der Gefährdung von Fußgängern dadurch beseitigt, dass ursprünglich vorgesehene Blumenkübel nicht aufgestellt werden.

Demnach bleibt laut Bürgermeister Volker Schmitt eine Durchgangsfläche von 1,60 Meter. "Das reicht auch für unsere Senioren", wusste Hartmut Ratz. Aus diesem Grund könne er mit einer Zustimmung zur Freiflächenbewirtung leben. Ein weiteres "Zuckerl" durften die Wirtsleute mit nach Hause nehmen: Der Gemeinderat erhebt aufgrund der angespannten Pandemie-Situation für die Gastronomie von den Schwabs keine Sondernutzungsgebühren.

Der Spielplatz an der Kitzinger Straße in Hörblach wird neu gestaltet. Der Bürgermeister stellte neue Spielgeräte vor, die er zusammen mit verschiedenen Eltern aus dem Schwarzacher Ortsteil ausgewählt hatte. Außerdem errichtet der Bauhof eine Sitzmöglichkeit mit Tisch für die Eltern und unterfüttert die neuen Spielgeräte mit Fallschutzkies.

Babyboom: Schon 18 Geburten in diesem Jahr

18 Geburten hat es laut Bürgermeister Schmitt schon in diesem Jahr in Schwarzach gegeben. Wegen der vielen jungen Neubürger wird es Schmitt schon fast angst und bang. "Wenn das so weiter geht, brauchen wir bald wieder eine Kindergartenerweiterung", sagte er mit einem schmunzelnden Gesicht.

Bei den anstehenden Metallbauarbeiten an der Grundschule Schwarzacher Becken spart die Gemeinde gewaltig. Das haben die Ausschreibungen für die Generalsanierung der Schule ergeben. Die Firma Regensburger Metallbau GmbH erhielt den Zuschlag für 610 000 Euro. Das Angebot lag 162 000 Euro unter der ursprünglichen Kostenschätzung. "Es war der richtige Zeitpunkt, dass wir in die Schulsanierung investiert haben", so Schmitt.