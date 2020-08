Endlich Manege frei: Zirkuszeit mit Drei-Gang-Menü

Lange musste die Zirkusfamilie Renz warten, bis sie wieder spielen darf. In Zusammenarbeit mit der Gemeinde wurden nun für den Samstag, 22. August, zwei ganz besondere Vorstellungen auf die Beine gestellt. „Wiesentheider Zirkuszeit“ lautet das Motto auf dem Platz vor der Steigerwaldhalle. Bei beiden Vorstellungen, um 15 Uhr und um 20 Uhr, sind Essen und Getränk im Eintrittspreis inbegriffen.

Am Abend wird es sogar ein kleines, dreigängiges Menü sein. Serviert wird es an den Tischen, die rund um die Manege stehen sollen. Gespielt wird nämlich nicht im Zirkuszelt, sondern im Freien, was wegen der geltenden Corona-Bestimmungen einfacher ist. „Die Besucher sitzen unter Pavillon-Zelten einmal rund um die Manege. Jeder hat die gleiche Sicht“, erläutert es Tourismusreferentin Laura Kreßmann, die das Ganze organisiert hat.

Drei heimische Firmen unterstützen das Ganze

Es galt zunächst, einiges mit dem Landratsamt abzusprechen, ein Hygienekonzept zu erstellen. Die Zirkusfamilie Renz, die seit Mitte März in Wiesentheid auf dem Rouillac-Platz vor der Steigerwaldhalle festsitzt, sagte sofort zu. „Frau Renz war total froh, dass sie wieder mal auftreten können“, schildert Laura Kreßmann.

Das mit den Tischen und dem kleinem Menü sei etwas Besonderes, Kreßmann ist gespannt, wie viele sich anmelden. Zur Ausstattung und Versorgung wurden mit der Metzgerei Weierich, Getränke Wagner und dem Veranstaltungs-Unternehmen „2Event“ drei heimische Firmen ausgesucht, um auch sie zu unterstützen. Die Eintrittspreise liegen mit 15 Euro (Nachmittag) und 30 Euro (Abend) etwas höher, um auch die Beteiligten etwas zu unterstützen. Dazu sorgt der Markt Wiesentheid für die Ausstattung und den Rahmen.

Eine Anmeldung bis 17. August ist erforderlich, um planen zu können.

Karten gibt es im Rathaus am Empfang, per E-Mail über tourismus@wiesentheid.de, Tel.: (09383) 973537 oder bei Getränke Wagner in Wiesentheid.